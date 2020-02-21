Скандал навколо будівництва метро на Виноградар: у мерії розповіли, що буде далі



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Прокладання тунелю від «Мостицької» у бік станції «Сирець» почнеться у квітні

Монтаж тунелепрохідницького щита для будівництва тунелів Сирецько-Печерської лінії метро у бік масиву Виноградар заплановано на березень. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

На початку березня щит доставлять на будівельний майданчик майбутньої станції «Мостицька». Протягом місяця відбуватиметься його монтаж. А вже у квітні він розпочне проходку правого тунелю від «Мостицької» у бік станції «Сирець». Проходження траси довжиною 1,3 км триватиме орієнтовно 6 місяців. Після того, як щит «вийде» на поверхню на «Сирці», його демонтують і знову перемістять на «Мостицьку». І звідти щит повторно запустять до «Сирця» тепер уже для прокладення лівого тунелю. Цей процес також триватиме орієнтовно півроку, тобто до середини весни 2021-го.

Одночасно з роботами під землею відбуватиметься будівництво тунелів відкритим способом від «Мостицької» у бік станції «Проспект Правди», а також безпосередньо станційних комплексів.

«На сьогоднішній день будівництво метро на Виноградар – це один із найбільших інфраструктурних проектів для столиці. Кияни мають бути впевнені, що бюджетні кошти витрачаються за призначенням, що внутрішні конфлікти в команді метробуду не вплинуть на строки і дві станції метро будуть здані в експлуатацію вчасно. Тож комісія вирішила затребувати від метробуду звіт про використання бюджетних коштів, і запросимо прокуратуру Києва поінформувати Київраду про стан розслідування», - зазначив голова комісії з питань транспорту Олексій Окопний.

Окрім технічних питань і стану будівництва метро, комісія поцікавилася у метробуду, чи існують ризики зриву строків через внутрішній корпоративний конфлікт. Адже такими ризиками можуть бути рішення судів із повним блокуванням рахунків підприємства чи слідчі дії. Однак «Київметробуд» запевнив, що співпрацює з правоохоронними органами і наразі дотримується плану-графіку робіт. Також підприємство зазначає, що не має заборгованості із заробітної платні перед своїми працівниками, задіяними на будівництві метро, та постачальниками матеріалів і обладнання.

«Київрада готова забезпечувати будівництво метро фінансово, але й метробуд повинен прозоро витрачати бюджетні кошти і звітувати перед громадою. Також бажано встановити на всіх майданчиках веб-камери, щоб кияни могли спостерігати за активністю будівництва онлайн», – зазначає депутат Київради від житлового масиву Виноградар Вадим Сторожук.

Авансовий платіж, який метробуд отримав у 2018 році при укладенні договору з КП «Київський метрополітен», на даному етапі повністю забезпечує фінансування. А ті кошти, що закладені на будівництво метро в міському бюджеті-2020, будуть направлені на розробку проектів і перекладення інженерних мереж, які потрапляють у зону робіт.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар стартувало в березні 2019 року. Зокрема, будується перша черга: 2 пускові станції – «Мостицька» і «Проспект Правди». Це ділянка протяжністю 3,7 км від станції «Сирець». Загальна кошторисна вартість першої черги становить 6,3 млрд гривень. Дві станції планується здати в експлуатацію в кінці 2021 року.

Як повідомлялося, 11 лютого правоохоронці провели обшуки у «Київметробуді» та відділеннях «Укргазбанку» у справі заволодіння бюджетними коштами.

Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метро на Виноградар.