Кияни пропонують ввести мораторій на зміну назв вулиць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мораторій на перейменування об'єктів міста може бути введений на рік

У Києві пропонують ввести мораторій на будь-які зміни назв вулиць, проспектів, майданів та інших об'єктів міста. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради. Вона зареєстрована 17 лютого 2020 року.

Її автор Костянтин Шевченко пропонує ввести такий мораторій мінімум на один рік.

«Спрямувати сили і кошти, які при цьому звільняться, на вирішення питань соціальної сфери», - йдеться в петиції.

Станом на ранок 19 лютого, ініціативу підтримали 7 осіб.

Нагадаємо, для розгляду ініціативи Київрадою необхідно 10 тис. підписів під петицією.

Як повідомлялося, Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» ініціює перейменування станції метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр». З такою пропозицією вже подано звернення на ім’я київського міського голови Віталія Кличка. Фінансування усіх витрат, пов’язаних із процесом перейменування, буде здійснене Благодійним фондом.

Чи перейменовувати станцію метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр», вирішуватимуть кияни під час електронного голосування.

Водночас, Український інститут національної пам’яті, який нещодавно очолив Антон Дробович, вважає, що не слід перейменовувати станцію метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр».