У Київ на прем'єру стрічки «З України до Голлівуду» приїде володар «Оскара»



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Володар премії «Оскар» Євген Мамут, якого Арнольд Шварценеггер охрестив батьком «Хижака»

«З України до Голлівуду» – це перше масштабне дослідження «українського сліду» у Голлівуді

Українська прем’єра створеної за підтримки Держкіно повнометражної документальної стрічки «З України до Голлівуду» відбудеться 15 листопада у столичному кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ «Гуллівер»).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Фільм «З України до Голлівуду» – це перше масштабне дослідження «українського сліду» в Голлівуді. Це маловідома історія про значний внесок українців не тільки в кіноісторію славнозвісної «фабрики мрій», а й про їх неабиякий вплив на розвиток американського мистецтва», - йдеться у повідомленні.

Режисери стрічки – Галина Кувівчак-Сахно і Станіслав Сукненко, який водночас є автором сценарію. Продюсери - Олег Щербина та Юлія Чернявська. Зйомки фільму проходили в Україні та США.

Як зазначається, разом з режисером Станіславом Сукненком фільм на прем’єрі презентуватиме володар премії «Оскар» Євген Мамут, якого Арнольд Шварценеггер охрестив батьком «Хижака».