Голлівуд назвав імена акторів, висунутих на «Оскар»



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Студія Sony вирішила висунути Леонардо Ді Капріо за роль у стрічці «Одного разу в Голлівуді» режисера Квентіна Тарантіно

Шорт-лист премії «Оскар» оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів — 13 січня 2020 року

Претендентами на американську кінопремію «Оскар» у номінації краща чоловіча роль стали Леонардо Ді Капріо, Метью Різ, Роберт Паттінсон і Джонатан Прайс, повідомляє Indiewire.

Видання зазначає, що студія Sony вирішила висунути Ді Капріо за роль у стрічці «Одного разу в Голлівуді» режисера Квентіна Тарантіно. Вона висунула Бреда Пітта за роль другого плану в цій же картині.

Крім цього студія запропонувала в претенденти на «Оскар» Меттью Різа за головну роль у фільмі «Прекрасний день по сусідству». Кандидатом на премію за роль другого плану став Томас Хенкс.

Стрімінговий сервіс Netflix також висунув своїх кандидатів. У головній номінації - Джонатан Прайс за роль римського папи Франциска в фільмі «Два тата», в номінації за роль другого плану - Ентоні Хопкінс, який зіграв папу Бенедикта.

У 2018 році премію «Оскар» як кращий актор отримав Рамі Малек за роль Фредді Меркьюрі в «Богемської рапсодії».

Також нагадаємо, що два українських фільми потрапили до лонг-листа «Оскара». Фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» на кінопремію висунув Український Оскарівський комітет. До лонг-листа також увійшов українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоула «Пофарбоване пташеня», який висунуто претендентом від Чехії.

Шорт-лист премії «Оскар» оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів — 13 січня 2020 року.