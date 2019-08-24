Без конкурентів: фільм «Додому» представить Україну на премії «Оскар»



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Кадр із фільму «Додому» (Evge)

Стрічка «Додому» стала єдиним кандидатом, який подався на розгляд Українського Оскарівського комітету

Український Оскарівський комітет обрав драму Нарімана Алієва «Додому» національним претендентом на премію Американської кіноакадемії «Оскар»” в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Цьогоріч стрічка стала єдиним кандидатом, який подався на розгляд Комітету, повідомляє пресслужба Держкіно.

«Для нас це важливий етап реалізації нашого фільму. Головна ціль, щоб кіно побачили, як в Україні, так і за її межами. За допомогою мандату Українського Оскарівського Комітету у нас з’являється додаткова можливість вийти на Північноамериканський майданчик з нашим проєктом. І ми зробимо все з нашого боку, щоби бути гідним представником культурної дипломатії України в світі», – прокоментував Алієв.

Як зазначається, «Додому» – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі у стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов. Продюсером стрічки є Володимир Яценко («Дике поле»).

Світова прем'єра фільму відбулася у конкурсній програмі «Особливий погляд» Каннського міжнародного кінофестивалю. В Україні фільм було вперше показано у межах міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де «Додому» виборов Ґран-прі – «Золотого дюка», який присуджується за результатами глядацького голосування. Фільм створений за підтримки Міністерства культури України.

Номінанти на премію «Оскар» будуть оголошені 13 січня 2020 року. Церемонія нагородження пройде у Лос-Анджелесі 9 лютого 2020 року.

Букмекери вже назвали головних претендентів на премію «Оскар».