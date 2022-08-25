У Київ з візитом прибув глава МЗС Італії (фото)

Луїджі Ді Майо має зустрітися з президентом Зеленським та колегою Дмитром Кулебою

Сьогодні, 25 серпня, до Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Про це повідомляє агентство ANSA.

Він планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою.

Луїджі Ді Майо прибув до Києва 25 серпня

Луїджі Ді Майо вже відвідав звільнений після окупації Ірпінь. «Тут понищене місто, місцями зрівняне з землею, а тим часом в Італії все ще є ті, хто заперечує факти, що сталося внаслідок дій російських військ, внаслідок дій Путіна», – зазначив він.

Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку. На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, Ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима.