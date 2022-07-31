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Німеччина, Угорщина та Італія почнуть патрулювати небо над Балтією

Дзвенислава Карплюк
31 липня, 01:08 glavcom.ua
Німеччина, Угорщина та Італія почнуть патрулювати небо над Балтією
НАТО: винищувачі з Німеччини, Італії та Угорщини патрулюватимуть небо Прибалтики
фото: Ints Kalnins/Reuters

Нові контингенти змінять підрозділи Бельгії, Франції та Іспанії, які патрулюють регіон з квітня

Німеччина, Угорщина та Італія з 1 серпня 2022 року беруть на себе патрулювання повітряного простору країн Балтії.
Про це повідомляється на сайті НАТО.

Повідомляться, що німецькі, угорські та італійські винищувачі візьмуться до справи в рамках місії НАТО. Чотири угорських винищувача JAS-39 будуть дислокуватися на авіабазі Шяуляй (Литва), чотири німецьких Eurofighter – на Емарі (Естонія), італійські Eurofighter будуть вилітати з Мальборка (Польща).

«Повітряна охорона НАТО є яскравим прикладом солідарності Північноатлантичного альянсу в дії. У той час, коли європейська безпека була докорінно змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди напоготові», – зазначила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

Зазначимо, нові контингенти змінять підрозділи Бельгії, Франції та Іспанії, які патрулюють регіон з квітня. Союзники по черзі охороняють небо над Естонією, Латвією і Литвою з тих пір, як вони вступили до НАТО в 2004 році, оскільки у цих країн немає власних винищувачів.

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