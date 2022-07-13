  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на €200 млн
рус
    Економіка

    Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на €200 млн

    Кредит надається на 15 років - Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на €200 млн
    Кредит надається на 15 років
    фото з відкритих джерел

    Кошти спрямують на зарплати освітянам

    Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до €200 млн. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

    Як зазначається, уряд 12 липня прийняв постанову «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від уряду Італійської Республіки в особі міністра економіки та фінансів Італійської Республіки» про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до €200 млн через адміністративний рахунок МВФ.

    Зауважується, що кошти будуть направлені до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

    Також наголошується, що кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 років). Відсотки за користування кредитом не нараховуються.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Італія допоможе Україні у відновленні інфраструктури – прем'єр.

    До слова, Єврокомісія заблокувала кредит для України – Bloomberg.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти МВФ кредит війна Італія фінансування Україна уряд окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на €200 млн