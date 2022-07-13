Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на €200 млн

Кредит надається на 15 років

Кошти спрямують на зарплати освітянам

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до €200 млн. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Як зазначається, уряд 12 липня прийняв постанову «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від уряду Італійської Республіки в особі міністра економіки та фінансів Італійської Республіки» про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до €200 млн через адміністративний рахунок МВФ.

Зауважується, що кошти будуть направлені до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Також наголошується, що кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 років). Відсотки за користування кредитом не нараховуються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Італія допоможе Україні у відновленні інфраструктури – прем'єр.

До слова, Єврокомісія заблокувала кредит для України – Bloomberg.

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