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Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 15:24 glavcom.ua
Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні
Рішення про схвалення четвертого пакету військової допомоги Італія ухвалила цього тижня
фото ілюстративне

Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги. Про це глава Міноборони написав у Twitter.

«Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Гуеріні за новий пакет військової допомоги. Українці завжди пам’ятають непохитну підтримку», – написав Резніков.

Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні фото 1

Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

Рішення про схвалення четвертого пакету військової допомоги Італія ухвалила цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на €200 млн.

Крім цього, Італія підготувала санкційні «сюрпризи» для РФ.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.

 

Теги: росія окупанти зброя війна Італія Україна

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