У Київраду принесли Вифлеємський вогонь (фото)

Пластуни щороку приносять до Київради Вифлеємський вогонь

Сьогодні, 14 грудня, представники скаутської організації «Пласт» принесли до сесійної зали Київської міської ради благодатний Вифлеємський вогонь та передали його меру столиці Віталію Кличку.

Про це повідомляє пресслужба київського міського голови.

«За традицією, наприкінці року пластуни приносять сюди, до Київради, і передають нам Віфлеємський вогонь — як символ добра, що завжди перемагає, як символ, що надає сил на добрі справи, які ми робимо для нашого міста та його мешканців. Уже багато років українські пластуни передають Вифлеємський вогонь до різних куточків України. Приносять його в церкви, лікарні, в державні установи, передають своїм друзям та рідним. Останніх кілька років передають вогонь і українським воїнам, які захищають незалежність та територіальну цілісність нашої держави на сході України. Отримуючи і передаючи цей вогонь, потрібно пам'ятати, що він є символом добра, миру, злагоди, любові до людей. Тож нехай Вифлеємський вогонь надихає всіх нас на мудрі рішення, добрі справи і дарує Різдвяну радість», — додав мер Києва та подякував пластунам.

«Цей рік був непростим для всіх. І епідеміологічна ситуація залишається складною. Але ми отримали цей вогонь і передамо його до лікарень, церков, держустанов. І, звичайно, на схід України, де мир цінують найбільше, де людям потрібні підтримка і відчуття цього родинного тепла, — сказав з трибуни Київради представник «Пласту». — Також бажаю, щоб цей вогонь напередодні Різдва дарував усім радість. Та був не лише в ваших домівках, а й у ваших серцях».

Вифлеємський вогонь миру вчора, 13 грудня, прибув до України.

Поширення Вифлеємського вогню — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму, літаком доставляють до Відня, а звідти — передають іншим скаутським осередкам.