Київрада береться за столичний бюджет

Київрада береться за столичний бюджеттрансляція
Засідання Київради проходить без журналістів і представників громадськості
Фото: Київрада
У порядку денному засідання Київради два питання
У понеділок, 14 грудня, проходить пленарне засідання І сесії Київської міської ради ІХ скликання.
У порядку денному засідання всього два питання:
- Про прийняття до розгляду та порядок затвердження Київрадою проєктів рішень «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» і «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
- Різне.
У зв’язку з обмежувальними заходами, доступ громадськості та представників засобів масової інформації до Київради не передбачено.
Нагадаємо, на засіданні 8 грудня депутати Київради погодили призначення чотирьох заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
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