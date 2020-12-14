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    Київрада береться за столичний бюджет

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    Засідання Київради проходить без журналістів і представників громадськості - Київрада береться за столичний бюджет
    Засідання Київради проходить без журналістів і представників громадськості
    Фото: Київрада

    У порядку денному засідання Київради два питання

    У понеділок, 14 грудня, проходить пленарне засідання І сесії Київської міської ради ІХ скликання.

    У порядку денному засідання всього два питання:

    1. Про прийняття до розгляду та порядок затвердження Київрадою проєктів рішень «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» і «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
    2. Різне.

    У зв’язку з обмежувальними заходами, доступ громадськості та представників засобів масової інформації до Київради не передбачено.

    Нагадаємо, на засіданні 8 грудня депутати Київради погодили призначення чотирьох заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

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    Теги: Київ Київрада бюджет
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