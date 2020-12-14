Кличко закликав депутатів відкинути популізм і ухвалити бюджет столиці

Київрада має взяти до розгляду проєкт бюджету столиці на наступний рік

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради взяти до розгляду проєкт бюджету столиці на наступний рік. Про це він заявив під час відкриття засідання Київради.

«Сьогодні головне питання, заради якого ми зібралися, – ми повинні взяти до розгляду проєкт бюджету столиці на наступний рік. Кошторис потрібно ухвалити в стислі терміни – у нас залишилося, фактично, два тижні, – зазначив мер. – Тому я прошу всіх відповідально поставитися до своїх обов'язків перед киянами і ефективно працювати. Бо від цього залежить, який кошторис ми ухвалимо, як житиме та розвиватиметься столиця наступного року»

Він підкреслив, що понад п'ять років бюджет Києва є відкритим і прозорим. Будь-хто в режимі онлайн може подивитися, скільки надходжень отримує місто і на які витрати йдуть гроші громади: від конкретного ЖЕКу чи дитячого садочка до окремих комунальних підприємств.

Закупівлі через систему ProZorro столиця теж запровадила першою. І ця інформація теж відкрита і з нею завжди можна ознайомитися.

«Тому давайте працювати без політики та популізму. І доопрацюємо та ухвалимо бюджет, оптимальний в цій складній ситуації. Бо ми бачимо падіння економіки, як ледве виживає бізнес. А це все – надходження, яких ми недоотримаємо в бюджет міста. Тож треба зосередитися на головних напрямках і статтях, щоб забезпечити життєдіяльність столиці та її подальший розвиток. А зроблено для цього вже немало», – наголосив Кличко.

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