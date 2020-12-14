  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кияни вимагають запровадити довічний мораторій на забудову парків

    • Розсилка
    Забудова Совських ставків у Києві - Кияни вимагають запровадити довічний мораторій на забудову парків
    Забудова Совських ставків у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Кияни закликають столичну владу заборонити будь-яке будівництво в зелених зонах міста

    Кияни вважають, що столична влада має ввести довічний мораторій на забудову парків і лісопаркових зон столиці.

    Відповідна петиція з’явилась на сайті Київської міської ради. Вона зареєстрована 11 грудня.

    Автор петиції Павло Касьяненко звертається до мера столиці Віталія Кличка та депутатів Київради: «У місті не один рік видаються дозволи великому бізнесу під забудову територій, які не просто частково, а обов'язково повинні бути недоторканними... Це дрібні парки, лісопаркові і прибережні зони, на яких підприємці, примудряються розміщувати найрізноманітніші об'єкти, в тому числі і сучасні висотні житлові будинки».

    Він зазначив, що згідно зі ст. 61 Земельного кодексу України заборонено будівництво будь-яких споруд навколо водойм, вздовж річок і на островах (крім гідротехнічних).

    «У зв'язку з чим прошу столичну новообрану владу ввести довічну заборону на забудову будь-яких зелених зон столиці, які охороняються законом, інакше нам, киянам, із вами, депутатами, відпочивати і повноцінно жити стане ніде», - заявив Касьяненко.

    Станом на 14 грудня, петиція зібрала 72 підписи.

    До слова, будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра у Дніпровському районі Києва відбувається на основі рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 365/2434 «Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва», яке не вступило в силу.

    Теги: Київ Київрада будівництво забудова парк петиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies