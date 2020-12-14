Кияни вимагають запровадити довічний мораторій на забудову парків

Кияни закликають столичну владу заборонити будь-яке будівництво в зелених зонах міста

Кияни вважають, що столична влада має ввести довічний мораторій на забудову парків і лісопаркових зон столиці.

Відповідна петиція з’явилась на сайті Київської міської ради. Вона зареєстрована 11 грудня.

Автор петиції Павло Касьяненко звертається до мера столиці Віталія Кличка та депутатів Київради: «У місті не один рік видаються дозволи великому бізнесу під забудову територій, які не просто частково, а обов'язково повинні бути недоторканними... Це дрібні парки, лісопаркові і прибережні зони, на яких підприємці, примудряються розміщувати найрізноманітніші об'єкти, в тому числі і сучасні висотні житлові будинки».

Він зазначив, що згідно зі ст. 61 Земельного кодексу України заборонено будівництво будь-яких споруд навколо водойм, вздовж річок і на островах (крім гідротехнічних).

«У зв'язку з чим прошу столичну новообрану владу ввести довічну заборону на забудову будь-яких зелених зон столиці, які охороняються законом, інакше нам, киянам, із вами, депутатами, відпочивати і повноцінно жити стане ніде», - заявив Касьяненко.

Станом на 14 грудня, петиція зібрала 72 підписи.

До слова, будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра у Дніпровському районі Києва відбувається на основі рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 365/2434 «Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва», яке не вступило в силу.