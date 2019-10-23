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    Медики зафіксували спалах дифтерії на Закарпатті

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    Усі студенти, які захворіли на дифтерію - іноземці&nbsp; - Медики зафіксували спалах дифтерії на Закарпатті
    Усі студенти, які захворіли на дифтерію - іноземці 

    Два нових випадки захворювання виявлені в Ужгороді

    В Ужгороді виявлено додатково два випадки дифтерії, обидва пацієнти госпіталізовано в інфекційну лікарню. Про це на брифінгу в Закарпатській обласній державній адміністрації повідомив директор обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, повідомляє ТСН.

    За його словами, вчора в інфекційну лікарню поступили два нових пацієнти з підозрою на дифтерію.

    «Ми провели огляд двох пацієнтів, які вчора надійшли, їм поставили діагноз «дифтерія мигдаликів, легка форма». Стан усіх пацієнтів задовільний, але сам факт, що це дифтерія - дуже насторожує», - додав Поляк.

    Він також уточнив, що у тих 44 осіб, у яких були взяті посіви, у 12 висіяні позитивні культури.

    «Тобто, ще 12 громадян ми повинні госпіталізувати. Ми не знаємо, чи це носії, чи це, дійсно, хворі, це буде додатково визначено. Це все студенти-іноземці», - уточнив Поляк.

    Він також повідомив, що 121 особа, яка, за попередніми даними, контактувала з хворими (вчаться на одному курсі), будуть додатково обстежені протягом декількох днів. Поляк також уточнив, що лікарі будуть піднімати питання про щеплення всіх іноземців, що навчаються в Ужгороді.

    «Оскільки всі хворі студенти Ужгородського національного університету та вуз розташований на території Ужгорода. Також ужгородська міська рада на протиепідемічній комісії має приймати рішення про введення тих чи інших обмежувальних заходів», - додав директор інфекційної лікарні.

    Лікар-епідеміолог ГУ Закарпатський обласний лабораторний Центр МОЗ України Любов Данич уточнила, що зараз має місце спалах дифтерії на території області.

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