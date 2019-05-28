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    У «Жулянах» прикордонники знайшли паспорт китайця і велику суму коштів (фото)

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    Прикордонники знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю з грошима - У «Жулянах» прикордонники знайшли паспорт китайця і велику суму коштів (фото)
    Прикордонники знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю з грошима
    Фото: Держприкордонслужба

    Прикордонники повернули паспорт і гроші власнику

    У пункті пропуску «Жуляни» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» повернули громадянину Китаю паспорт та велику суму коштів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    Під час оформлення пасажирів, які прибули із Мінська, охоронці кордону знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю, в якому було 1800 доларів США.

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    Співробітники Держприкордонслужби оперативно знайшли та ідентифікували іноземця в залі зустрічі пасажирів та передали знахідку.

    «Громадянин Китаю, який прилетів у столицю України, щиро подякував українським прикордонникам», - зазначили у ДПСУ. 

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    У «Жулянах» прикордонники знайшли паспорт китайця і велику суму коштів (фото)
    У «Жулянах» прикордонники знайшли паспорт китайця і велику суму коштів (фото)

    Як повідомлялося, 27 травня у «Борисполі» прикордонники виявили трьох іноземців з підробленими паспортами.

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