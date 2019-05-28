У «Жулянах» прикордонники знайшли паспорт китайця і велику суму коштів (фото)



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Прикордонники знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю з грошима Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники повернули паспорт і гроші власнику

У пункті пропуску «Жуляни» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» повернули громадянину Китаю паспорт та велику суму коштів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Під час оформлення пасажирів, які прибули із Мінська, охоронці кордону знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю, в якому було 1800 доларів США.

Співробітники Держприкордонслужби оперативно знайшли та ідентифікували іноземця в залі зустрічі пасажирів та передали знахідку.

«Громадянин Китаю, який прилетів у столицю України, щиро подякував українським прикордонникам», - зазначили у ДПСУ.

Як повідомлялося, 27 травня у «Борисполі» прикордонники виявили трьох іноземців з підробленими паспортами.