У «Борисполі» прикордонники виявили трьох іноземців з підробленими паспортами



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Двоє турків подорожували з підробленими спеціальними паспортами громадян Туреччини Фото: Держприкордонслужба

Двоє турків і громадянка Тайваню намагалися потрапити на рейс до Торонто

Минулої доби прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в пункті пропуску «Бориспіль» виявили трьох порушників. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Двох турків, які прямували на рейс до Торонто, прикордонники не пропустили у понеділок, 27 травня, вранці. Правоохоронці встановили, що іноземці подорожували з підробленими спеціальними паспортами громадян Туреччини, а саме - з заміненими обкладинками паспортних документів. Також в іноземців виявлено візові етикетки Канади, які містять ознаки повної підробки. На громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП.

До Нацполіції України направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ст.358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Крім того, виявлених порушників відправлено зворотним рейсом до Стамбула.

Ще одну особу, яка планувала потрапити на рейс до Торонто також у незаконний спосіб, прикордонники в цей же час не пропустили учора. «Громадянка Тайваню подала на прикордонний контроль паспорт, в якому інспектор прикордонної служби відразу виявив ознаки підробки – заміну інформаційної сторінки з установчими даними. Іноземка розповіла, що для того, аби потрапити до Канади, вона заплатила за фальшивий документ 1500 доларів США. Однак така трата коштів виявилася марною. Порушницю повернуто зворотним рейсом до Пекіна», - розповіли прикордонники.