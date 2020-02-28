У київському метро музичні інструменти в чохлах можна перевозити безкоштовно, – Київрада



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У столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах, - пресслужба

У листопаді 2019 року Київська міська рада затвердила нові правила користування Київським метрополітеном

Київська міська рада дозволила безоплатне перевезення у столичній підземці музичних інструментів у чохлах або іншій упаковці. Про це йдеться на сайті КМР.

Зазначається, що правило про безкоштовне перевезення музінтрументів діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка.

«Після ухвалення нових правил користування метрополітеном, до депутатського корпусу звертаються викладачі, студенти, музиканти щодо оплати за перевезення музичних інструментів. Для них – це не просто особиста річ, а невід'ємна частина викладацької практики та професійної діяльності. Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро – це певний фінансових тягар. Сьогоднішнім нашим рішенням ми виправили цю прогалину», – зазначила співавтор відповідного рішення, депутат Київради Вікторія Муха

Рішення підтримали 62 депутати.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Київська міська рада затвердила нові правила користування Київським метрополітеном.

Відповідно до рішення, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною.

Для безпечного пересування пасажирів із вадами зору дозволяється проїзд із собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) перевозяться виключно в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентаря, саджанців, риболовних снастей.