У Києві з Палацу спорту евакуюють людей через повідомлення про замінування



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У Палаці спорту проходить форум, - поліція

Наразі проходить масова евакуація з будівлі Палацу спорту

У Києві повідомили про замінування будівлі Палац спорту, проходить масова евакуація людей. Про це повідомляє Espreso.tv.

Зазначається, що поліції надійшло повідомлення про замінування Касаційного суду, що знаходиться за адресою Копиленка, 6,а також Палацу спорту, що знаходиться на Еспланадній.

Додамо, що в цей час в Палаці спорту проходить масовий захід - форум.

Також зазначимо, що на сайті поліції Києва інформації про мінування поки немає.

Нагадаємо, минулого тижня у столиці до поліції надійшло повідомлення про мінування практично всього Києва. Невідомий повідомив про нібито масове мінування в Києві. Тоді інформація не підтвердилась.

Також у столиці часто повідомляють про мінування станцій метро. Зокрема, минулого місяця надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв'язку з цим були тимчасово закриті станції метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» і «Театральна». Інформація про мінування станцій метро у столиці тоді не підтвердилась.

Нагадаємо, Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».