У Київському зоопарку «бебі-бум»: хто народився за 2020 рік (перелік)

Цього року в Київзоо з’явилася на світ велика кількість малечі

Попри важкі випробування 2020 року Київський зоопарк продовжує розвиватись. Наразі розпочато другу та третю черги реконструкції.

Про це розповів в. о. першого заступника голови Киїської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Серед приємних новин зоопарку – велика кількість малечі, що з’явилася на світ саме цього року. Найбільшим успіхом спеціалісти вважають появу малюка у людиноподібних приматів виду сіаманги, що є надзвичайно рідкісною подією. Також вперше з 2009 року тут народилися дві самки антилопи Нільгау та вперше в історії зоопарку з’явився приплід у черепахи шпорової. Окрім того, на новому озері справжній «бебі-бум» – понад 2000 мальків коропа Коі.

Тільки за 2020 рік у київському зоопарку народилися:

лемур котячий – 1 особина;

сіаманг – 1 особина;

альпака – 1 особина;

бізон американський – 1 особина;

олень благородний – 1 особина;

як свійський – 1 особина;

худоба шотландська – 1особина;

антилопа нільгау – 2 особини;

поні – 1 особина;

олень-ліра – 1 особина;

індійський дикобраз – 1 особина;

коза свійська – 12 особин;

коза камерунська – 2 особини;

вівця камерунська – 2 особини;

вівця свійська – 9 особин;

мулард – 2 особини;

нутрія – 5 особин;

беркут – 1 особина;

вінценосний журавель – 1 особина;

павич – 5 особин;

казарка білощока – 1 особина;

фазан срібний – 1 особина;

фазан золотий – 4 особини;

голуб австралійський бронзовокрилий – 2 особини;

султанка каспійська – 4 особини;

амадіна рисова – 4 особини;

качка мандаринка – 2 особини;

черепаха вугільна – 2 особини;

черепаха шпорова – 4 особини;

василіск шоломоголовий – 4 особини;

крилан нільський – 5 особин;

дереволаз плямистий – 6 особин;

близько 2000 мальків карпів Коі.

Київзоо продовжує співпрацю з міжнародними організаціями. Проте, з огляду на епідеміологічну ситуацію у світі, вся робота перейшла в онлайн-формат. Так, спеціалісти київського зоопарку переймають цінний досвід та діляться успіхами з Європейською асоціацією зоопарків та акваріумів (ЄАЗА), Міжнародною інформаційною системою видів ISIS, Міжнародною асоціацією педагогів зоопарку IZE.

Раніше мер Києва Віталій Кличко показав відео про те, як сьогодні виглядає столичний зоопарк та як зимують його мешканці