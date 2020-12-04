Як зимує Київський зоопарк: Кличко навідався до мавпочок (відео)

Взимку зоопарк працюватиме в режимі парку з можливістю огляду тварин у вольєрах просто неба

Наступного року буде продовжено реконструкцію київського зоопарку. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від користувачів соціальних мереж.

Мер також показав відео про те, як сьогодні виглядає столичний зоопарк та як зимують його мешканці.

«Незважаючи на те, яким складним був цей рік, роботи з оновлення столичного зоопарку тривали. Ми завершили першу чергу реконструкції. Оновили і зробили дуже гарною вхідну групу до зоопарку. І приступили до наступної черги реконструкції. Завдяки тому, що зоопарк став привабливішим і зручнішим, збільшилась кількість його відвідувачів. Навіть, під час пандемії, коли критично зменшилося число туристів у Київ», – підкреслив Кличко.

За його словами, цього року столичний зоопарк вже відвідали 532 тисячі гостей. Це на 130 тисяч більше, ніж минулого року.

«Зазначу, що цього року в зоопарку з’явилося чимале поповнення. У 33 видів тварин, зокрема й рідкісних, народилося потомство. Завдяки позитивним змінам, зокрема і щодо умов утримання тварин, київський зоопарк відновив співпрацю з Європейською асоціацією зоопарків та акваріумів, з якої його виключили в 2007 році. Та продовжує співробітництво з іншими міжнародними організаціями», – повідомив мер столиці.

Він зазначив, що цієї зими, у зв'язку із протиепідемічними заходами, зоопарк працюватиме в режимі парку з можливістю огляду тварин у вольєрах просто неба. Зимові приміщення зараз закриті для відвідувачів.

«Цього року ми збудували і відкрили на території зоопарку і новий сучасний паркінг на 435 авто. Тільки за 2 останніх місяці послугами зоопаркінгу скористалися понад 10 тисяч автовласників. В основному – відвідувачів зоопарку», – повідомив Кличко.