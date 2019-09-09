У киян тиждень почався із «сюрпризів»: скасовано шість рейсів міської електрички



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Електрички не вийшли на маршрути з технічних причин

Понеділок, 9 вересня, у Києві скасовано шість ранкових рейсів міської електрички. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

«У ранковий час з технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті», - йдеться у повідомленні транспортників.

Нагадаємо, 6 вересня вранці було скасовано дев’ять рейсів міської електрички.

На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою провести перевірку КП «Київпастранс», з'ясувати та усунути причину проблем із рухом міської електрички.

Як повідомлялося, починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося понад 5% рейсів міської електрички.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить майже 50,5 тис. пасажирів.

Укрзалізниця заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

Укрзалізниця ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут.