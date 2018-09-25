У Кличка обіцяють киянам гарячу воду до кінця тижня



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Столична влада очікує транш у 729 млн

Упродовж цього тижня котельні столиці отримають газ, і киянам відновлять гаряче водопостачання. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на засіданні колегії міськадміністрації.

Він додав, що укладання договору на блакитне паливо залежить від державної субвенції, яка має надійти днями.

Також Пантелеєв додав, що 98% будинків комунальної власності отримали паспорт готовності до опалювального сезону, тоді як лише половина житлового фонду ОСББ і ЖБК підготувалися до зими, повідомляє телеканал «Київ».

Закінчуються й випробування тепломереж. Загалом комунальники ліквідували понад 5 тисяч пошкоджень на трубопроводах, і близько 15 кілометрів мереж замінили.

«Зараз ми очікуємо транш у 729 млн, щоб збалансувати заборгованість і позбутися штрафних санкцій, які нараховував «Нафтогаз»… Ми повинні протягом найближчого тижня – якщо отримаємо кошти від державного бюджету – укласти договори на газопостачання і відновити роботу теплоенергетики», - повідомив Пантелеєв.

Нагадаємо, 11 вересня Київська міськрада ухвалила рішення, відповідно до якого комунальне підприємство «Київтеплоенерго» остаточно бере на баланс заборгованість компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України».

За рішення про успадкування заборгованості проголосувало 76 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи, щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.

Мер заявив, що гаряча вода у квартирах киян з'явиться до кінця вересня.