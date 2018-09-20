Кличко пояснив, чому у киян досі немає обіцяної гарячої води



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Киянам обіцяють дати гарячу воду до кінця вересня

Мер Києва переконаний, що до кінця вересня ця проблема буде вирішена

Гаряча вода у квартирах киян з'явиться до кінця вересня. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко.

Мер міста прокоментував затримку з обіцяною подачею води 15 вересня. За його словами, «Нафтогаз України» ще не отримав частку боргу, яку пообіцяв виплатити Кабмін. Але наразі готуються документи на перерахунок коштів, і 10 днів на це має вистачити.

«Ми робимо все для того, щоб цей процес вирішити, і там є ще деякі бюрократичні перепони. На жаль, невелика затримка... Але я переконаний, що до кінця вересня ця проблема повинна бути вирішена», – зазначив Кличко у коментарі телеканалу «Київ».

Нагадаємо, 11 вересня Київська міськрада ухвалила рішення, відповідно до якого комунальне підприємство «Київтеплоенерго» остаточно бере на баланс заборгованість компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України».

За рішення про успадкування заборгованості проголосувало 76 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи, щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.