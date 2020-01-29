У Кличка придумали, як розвантажити Київ від заторів



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У Києві створюють спеціальну платформу моніторингу та оцінки, яка дозволить управляти ситуацією на дорогах

Радник київського міського голови Максим Бахматов вважає, що позиція Києва в рейтингу затримок трафіку від компанії TomTom є закономірністю останніх тенденцій зростання рівня автомобілізації. При цьому водії не завжди дотримуються правил дорожнього руху, росте число порушень, пов’язаних із неправильно припаркованими автомобілями.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Бахматов нагадав, що у жовтні 2019 року за дорученням мера Віталія Кличка запрацювала координаційна група з планування та поліпшення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

Керівники транспортної інфраструктури міста і правоохоронні органи об’єднали зусилля для інноваційних кроків у сфері об’єктивного аналізу і поліпшення трафіка Києва.

За словами Бахматова, такий процес колись проходили багато європейських міст. Було вжито термінових заходів щодо низки напрямів.

Зокрема, з листопада 2019 у Києві збільшили кількість евакуйованих авто, припаркованих із порушенням правил, у 10 разів.

Уже в найближчому майбутньому буде реалізований автоматизований контроль оплати вартості паркування автомобілів.

Окрім того, із жовтня 2019 року спільно з патрульною поліцією посилено контроль та розчищено смугу громадського транспорту. Як наслідок – міський громадський транспорт поїхав у 3 рази швидше. Було введено обмеження в’їзду в місто вантажного транзитного транспорту. Із жовтня 2019 року в’їзд до Києва в години пік обмежено на двох напрямках.

«У 2020 році ми плануємо заглибитися в питання моніторингу міської мобільності і оцінювати ситуацію більш дискретно, із метою більш точного і точкового впливу на конкретні проблеми: оптимізацію роботи світлофорів, усунення «вузьких місць» тощо. Для цього ми спільно створюємо спеціальну платформу моніторингу та оцінки, яка дозволить нам повною мірою управляти ситуацією на дорогах Києва», – зазначив Бахматов.

Він додав, що система пріоритетів у транспортній інфраструктурі має бути наступною: пішохід – велосипедист – громадський транспорт – автомобіль.

«Тепер, коли ми вперше за 28 років почали вимірювати трафік і точно бачимо весь накопичений комплекс проблем, можливо спільно приступити до їх вирішення. Ці заходи допоможуть розвантажити Київ від заторів і забезпечити позитивну динаміку за індексом завантаження міста в 2020 році», – упевнений радник міського голови.

Нагадаємо, у Києві створено групу з планування та поліпшення міського трафіка - Kyiv Traffic Group. Її очолив радник мера столиці Максим Бахматов.