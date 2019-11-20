Евакуація автомобілів: за добу пів сотні машин потрапляють на штрафмайданчики



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Евакуація автомобіля порушника у центрі Києва Фото: пресслужба мера Києва

Інспектори з паркування тепер самостійно евакуюють автомобілі порушників

За добу у Києві евакуйовують близько 50 автомобілів порушників. Про це повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов.

«Зараз евакуюється до 50 машин на добу, раніше евакуювалося – 5-10», – сказав він в інтерв’ю виданню Liga.net.

Бахматов нагадав, що із 11 листопада працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійне затримання (евакуацію) автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Радник міського голови додав, що у жовтні у столиці запрацювала ініційована ним координаційна група з планування та поліпшення міського трафіку. Керівники транспортної інфраструктури Києва та правоохоронні органи об’єднали зусилля для покращення трафіку міста.

«Кілька тижнів тому почала роботу Kyiv Traffic Group. До цього ніхто системно не займався трафіком. Була поліція, яка вирішувала свої питання, паркувальники вирішували свої, велосипедисти постійно хочуть поліпшень, експерти, які говорять як і що треба робити, але всіх зібрали разом тільки зараз», – прокоментував Бахматов.

Раніше він повідомив, що у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.