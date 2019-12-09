У столиці хочуть об’єднати усі парки одним маршрутом



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Розгалужена система велодоріжок та пішохідних маршрутів допоможе пов’язати парки між собою

Такий маршрут має бути нерозривним та безпечним

У столиці з’явилася ідея об’єднати усі парки міста одним маршрутом для бігунів та велосипедистів. Такий варіант запропонував міській владі банкір Андрій Оністрат.

У мерії його пропозицію взяли до уваги. Про це розповів в ефірі Радіо НВ радник мера Києва Максим Бахматов.

Один з веломаршрутів, який активно обговорюють, — це напрям Троєщина – центр міста. В ідеалі такий маршрут має бути нерозривним та безпечним. Бахматов додав, що гроші на веломаршрути до міського бюджету надходять з паркінгів та штрафів за неправильне паркування. Радник мера зазначив, що і проект з об'єднання парків теж цікавий для розробки.

«З'єднати всі парки в Києві вело-біговими маршрутами. Щоб ти міг вибігти в одному парку, наприклад, на Хрещатому, бігти по Пішохідному мосту, пробігти весь Труханів острів і вибігти на Троєщині. Порахуємо, подивимося, скількі потрібно часу», — зауважив Бахматов.

Сам Андрій Оністрат вважає, що реалізувати його ідею можна протягом декількох років. У розмові з Радіо НВ він зазначив, що зазвичай бігає багато. Периметр у київських парках невеликий, у середньому — до тисячі метрів. Розгалужена система велодоріжок та пішохідних маршрутів допоможе пов’язати парки між собою, додав Оністрат.

Він сказав, що на цю історію треба дивитися з точки зору стратегії і започаткувати альтернативну транспортну інфраструктуру для тих, хто пересувається не автомобілем.

«Для велосипедистів, тих, хто може пересуватися іншим способом, на самокатах. Щоб не використовувати автомобілі та таким чином зменшити навантаження і на екологію, і на дороги міста. Ідея у тому, щоб все-таки були маршрути, які б перетинали все місто, які б були прийнятні. Від цього можна б було принаймні відштовхнутися. Питання в реалізації. До цього треба ставитися як до проєкту. Я переконаний, що це можна зробити за декілька років», — зазначив Оністрат.

Потреба у такому проєкті - величезна, але питання у реалізації, прокоментував Радіо НВ ідею об'єднання усіх столичних парків одним маршрутом керівник напрямку досліджень в громадській організації Агенти змін Юрій Грановський.

Він зазначив, що з точки зору стратегії розвитку міського простору все виглядає логічно. Але важливо, щоб цю ініціативу підготували не для конкретних дат, а для людей. Грановський додав, що окрім таких маршрутів необхідно розробляти стандарти організації електротранспорту, велосипедів та пішохідного руху.

«Якщо у нас все місто загалом непридатне для пересування на велосипеді або подекуди пішки, якщо ми нахлобучимо якийсь яскравий маршрут посеред цих руїн і зробимо кільце з парків, це буде досить дивно і як подорожник прикласти до відкритого перелому. Напевне це питання про об'єднання парків й інших публічних просторів має потягнути за собою питання впровадження взагалі нормальної пішохідної інфраструктури. Тільки тоді парки зможуть об'єднатися у якийсь маршрут», — наголосив Грановський.

Він додав, що кількість бігунів, велосипедистів та людей, які пересуваються не на автомобілях, у Києві постійно збільшується. Крім того, стратегія розвитку столиці передбачає пішохідоцентричність.