Київ стоїть у заторах: у Кличка створили групу з поліпшення трафіка



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До Kyiv Traffic Group увійшли десять осіб

У Києві створено групу з планування та поліпшення міського трафіка - Kyiv Traffic Group. Її очолив радник мера столиці Максим Бахматов.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Група працюватиме на постійні основі, із зонами відповідальності і регулярним контролем.

«Пішоходи, велосипедисти, громадський транспорт і автомобілі. Ключова мета - регулярне вимірювання трафіка. Зрозуміти що є точкою відліку. Обов'язкова взаємодія з Uber, Bolt, Uklon і Waze. Вони вже дуже багато знають про трафік», - написав Бахматов

Він повідомив, що за добу по смузі громадського руху проїжджає 8 тис. авто. І тільки 15% це громадський транспорт.

Бахматов оприлюднив список членів групи:

Віктор Черній, директор КП «Центр організації дорожнього руху». Завдання у складі координаційної групи: параметризація трафіка, збір аналітики оперативного реагування на порушення на трафіку на постійній основі, визначення найбільш проблемних місць у смугах руху громадського транспорту, трамвайних колій, окремих проблемних і важливих транспортних вузлів (окремими списками), організація штабу оперативного реагування та усунення аварійних і проблемних ситуацій на трафіку на базі ЦОДД.

Олександр Яструбенко, перший заступник директора Департаменту містобудування та архітектури. Завдання в складі координаційної групи: транспортне моделювання будь-яких міських ситуацій по заздалегідь запланованих заходах.

Юрій Зозуля, начальник управління патрульної поліції Києва. Завдання в складі координаційної групи: посилення патрулювання на головних транспортних вузлах (виділено 12 основних маршрутів для контролю над смугами громадського руху), брати активну участь у роботі координаційної групи і давати експертну оцінку, в рамках своїх компетенцій, за кожною пропозицією даної групи.

Дмитро Рахматуллін, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури. Завдання у складі координаційної групи: управління інспекцією з паркування (постанови і евакуація), організація міських штрафмайданчиків (ревізія виконана), доукомплектація штату інспекторів паркування, координація процесу забезпечення інспекторів паркування апаратним комплексом для фіксації порушень щодо паркування, організації єдиної точки для оформлення оплати порушником за евакуацію і штраф майданчик, супровід спірних питань і судових позовів по роботі інспекторів паркування, брати активну участь у роботі координаційної групи і давати експертну оцінку, в рамках своїх компетенцій, за кожною пропозицією даної групи.

Олександр Німас, «Київтранспарксервіс». Завдання у складі координаційної групи: організація перехоплюючих паркінгів і їх популяризація, облаштування паркувальних майданчиків (знаки, розмітка, система оплати, робота паркоматів, мобільні додатки), відпрацювання питання незаконного бронювання паркомісць перед ресторанами.

Валентин Осіпов, заступник керівника КК «Київавтодор». Завдання в складі координаційної групи: контролювати дотримання ремонтними бригадами чітких часових параметрів ремонтних робіт на трафіку і мінімізувати час ремонтних робіт на трафіку комунальними підприємствами, проведення ремонтних робіт вулиць міста за узгодженим наперед графіком зі структурами міста, які беруть участь в організації трафіку, координація ремонтних роботи комунальними підприємствами, які не належать до КМДА.

Дмитро Левченко, гендиректор КП «Київпастранс». Завдання в складі координаційної групи: забезпечення якості і безперебійної роботи рухомого складу міського громадського транспорту, переорієнтація учасників трафіку з приватних авто на міський громадський транспорт, на практиці показати, що громадський транспорт їде швидше, ніж приватний, світова практика.

Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій. Завдання у складі Координаційної групи: оцифровка параметрів трафіка, збір аналітичних даних стану трафіка, розробка оперативної звітності стану трафіка і порушень на трафіку, складання автоматизованих рішень для поліпшення контролю за швидкістю трафіка і поліпшення швидкості міського трафіка.

Дмитро Беспалов, незалежний експерт з організації трафіка CEO A + C Ukraine. Завдання в складі координаційної групи: незалежна експертна думка, загальна координація, програми підтримки від міжнародних інституцій.

Нагадаємо, у вересні мер Києва Віталій Кличко представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. У минулому Бахматов — український телеведучий, шоумен, КВНщик (1996—2005), автор, резидент українського Comedy Club (2006—2007). Також він відомий, як людина, яка, зокрема, вдихнула життя в ВДНГ і реалізовувала проект UNIT.Сity.

Бахматов займатиметься втіленням інформаційних технологій в управління містом, питаннями інвестиційної діяльності, регуляторної політики, містобудування і архітектури.