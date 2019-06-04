Фестиваль роботехніки в Києві відвідали 10 тисяч гостей (фото)



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На фестивалі освітніх інновацій та сучасних технологій Robotica відбувся відбірковий етап Всесвітньої олімпіади

Фестиваль Robotica, який відбувся 1-2 червня в Києві, відвідали близько 10 тисяч гостей. Про це повідомили організатори заходу.

«Протягом двох днів фестиваль відвідали 10 тисяч гостей. Фестиваль виявився насправді сімейним: у квесті територією Robotica на ВДНГ взяли участь понад 200 родин. Близько 2 тисяч стали учасниками Всеукраїнської олімпіади з робототехніки. Цьогорічний конкурс запам’ятається інноваційними методами оцінювання. Ми вперше запросили комісію чесної гри, яка поспілкувалася з кожною командою. Для нас дуже важливо розуміти, що саме діти підготували проекти, які презентували. Результат, який показали 98% українських команд, – самостійна робота без допомоги дорослих», – розповіла засновниця фестивалю Robotica Оксана Стоєцька.

Команди Старшої ліги (від 16 років) створювали машини для модернізації міської електромережі. У цій категорії перемогла команда Dnipro Minds (Дніпро) – Андрій Відейко, Владислав Галета та Вадим Сологуб.

У листопаді, на міжнародних змаганнях в Угорщині, нашу країну також представлять команди-переможниці Середньої та Молодшої ліг – Yellow Cat (Київ) та «Робоклуб Вугледар (Roboclub Vugledar)» (Вугледар). Молодша категорія (6-12 років) працювала над безпілотними таксі, а середня (13-15 років) – над «розумним» освітленням.

У категоріях Сумо WeDo 2.0 та WRO WeDo 2.0, які мали запрограмувати робота з набору WeDo 2.0, перемогли, відповідно, команди «Зубр» (Вінниця) і «Грім та Блискавка» (Запоріжжя).

В open-категорії WRO команди створювали роботизовані проекти на теми «Smart простір», «Smart управління» та «Smart освіта». Переможцем стала команда «Техно Город» з Одеси. Саме вона у листопаді презентує свій проект на міжнародному етапі змагання.

Під час Stem-фестивалю Robotica для охочих проводили різноманітні майстер-класи. Відвідувачі могли створити власне міні-місто, сконструювати драгстер, запрограмувати агента у Minecraft чи сконструювати робота у віртуальній реальності. Майстер-класи відвідали 2600 гостей фестивалю.

216 школярів віком 6-9 років із різних міст і селищ України презентували свої проекти за Міжнародною програмою First Lego League Junior, присвячені освоєнню Місяця. В архітектурному конкурсі з Lego взяли участь 38 команд.

На фестивалі відбувся архітектурний конкурс by Inventor. Діти пропонували проекти мостів і аеропортів. Були представлені 43 проекти і визначені переможці в різних номінаціях: найкраще архітектурне рішення, композиційна цілісність проекту, новий погляд.

На фестивалі Robotica також працювала зона запуску дронів, де всі охочі могли навчитися керувати сучасними літальними пристроями.

У програмі знайшлося місце не тільки для конструювання роботів. Зірковий підлітковий колектив D.Side Band подарував гостям фестивалю 40-хвилинний концерт. На Robotica також завітав відомий телеведучий і лідер спортивного руху Junior Z Олександр Педан. Він провів FunUp Zарядку з гостями фестивалю.