У Кличка з’явиться ще один заступник

Столична влада введе посаду заступника мера з питань цифрової трансформації

Минулого року Кабінет міністрів увів нову посаду керівника цифрової трансформації (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) у всіх державних органах влади.

Ця посада введена у міністерствах, обласних адміністраціях, держкомпаніях, агентствах та інших центральних органах виконавчої влади. На обласному та місцевому рівнях відповідні обов’язки мають бути покладені на одного із заступників адміністрації.

У Києві посаду заступника мера з питань цифрової трансформації введуть найближчим часом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на пленарному засіданні Київради, відповідаючи на запитання депутатів.

Кличко зазначив, що в питаннях цифрових технологій Київ є найбільш прогресивним містом України.

«Місто першим в Україні впровадило електронну систему закупівель ProZorro і за кілька років зекономило завдяки цьому понад 9 млрд грн бюджетних коштів, тільки в 2020 році — понад 4,5 млрд. Сьогодні 1800 структурних підрозділів столичної влади здійснюють закупівлі через ProZorro. Київ продовжує втілювати цифрові інструменти управління містом. У столиці вже понад 5 років працюють багато електронних сервісів та «розумних» технологій», — підкреслив Кличко.

Нещодавно запрацював новий застосунок міських сервісів «Київ Цифровий» Він поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, пропонує актуальні сповіщення про важливе і зручний функціонал користування.

Джерело: Вечірній Київ