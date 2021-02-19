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    Скоро все попливе. Як Київ готується до підтоплень

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    Швидке танення снігу в Києві може призвести до підтоплень - Скоро все попливе. Як Київ готується до підтоплень
    Швидке танення снігу в Києві може призвести до підтоплень
    Фото з відкритих джерел

    Віталій Кличко сподівається, що великих підтоплень у столиці не буде

    Після сильних снігопадів столиця готується до можливих підтоплень. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

    Департаменту муніципальної безпеки і главам столичних районів доручено підготувати всі підрозділи для реагування на випадок повені та визначити об’єкти, що можуть постраждати.

    Також доручено організувати у столиці оперативні штаби та перевірити наявність необхідних матеріалів і техніки, яку можна буде застосувати для подолання наслідків повені.

    «Підприємства «Київавтодор», «Київводоканал» та «Київський річковий порт» повинні перевірити всі каналізаційні споруди, системи дощової каналізації та насосне обладнання. КП «Плесо» – вжити заходів з розчистки та пропуску талих і ґрунтових вод малих річок», – зазначив мер столиці.

    Водночас, за прогнозами синоптиків, великого підтоплення у столиці не повинно бути, додав Кличко. «Сніг буде танути не так швидко і через так звані «температурні гойдалки» вода в річках прибуватиме в межах норми. Можливі проблеми біля об’єктів, що знаходяться поблизу річки Дніпро, але їх не так багато», – сказав він.

    Як повідомлялося, за минулу добу з вулиць Києва дорожники вивезли 12 тисяч тонн снігу, ще понад 1,5 тис. тонн переплавили в снігоплавильних комплексах.

    Від початку снігопадів комунальна корпорація «Київавтодор» вивезла понад 90 тисяч тонн снігу. Також за допомогою двох снігоплавильних комплексів цієї зими вже розтопили понад 15 тисяч тонн снігу.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київводоканал Київавтодор снігопад потоп
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