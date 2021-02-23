Ситуація з Гостиним двором критична. Кличко закликав уряд припинити маніпуляції

Кличко підозрює, що комусь вигідно, щоб будівля Гостиного двору розвалилась

Сьогодні, 23 лютого, мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради звернувся до уряду з закликом завершити передачу Гостиного двору громаді міста.

«Хотів би наголосити і знову звернутися до уряду. Ситуація з Гостиним двором стає критичною та виглядає сьогодні навмисним затягуванням передачі об'єкта у власність громади столиці. Таке враження, що хтось хоче, щоб будівля розвалилася!» – сказав Кличко.

«У мене немає іншого пояснення після того, як місто пройшло всі довгі процедури, домоглося передачі об'єкта в державну власність. Залишається один крок – передача в комунальну власність. І тут раптом Мінкульт заблокував те, чого так довго ми добивалися з громадою Києва», – додав мер Києва.

Кличко наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих державних чиновників, будівля Гостиного двору перебуває в аварійному стані, місто не може розпочати її реконструкцію.

«Я вважаю таку позицію Міністерства культури безвідповідальною і шкідливою! Уряд повинен нарешті поставити крапку в цій епопеї!» – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, у січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

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