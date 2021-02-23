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    Ситуація з Гостиним двором критична. Кличко закликав уряд припинити маніпуляції

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    Гостиний двір перебуває в аварійному стані - Ситуація з Гостиним двором критична. Кличко закликав уряд припинити маніпуляції
    Гостиний двір перебуває в аварійному стані
    Фото з відкритих джерел

    Кличко підозрює, що комусь вигідно, щоб будівля Гостиного двору розвалилась

    Сьогодні, 23 лютого, мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради звернувся до уряду з закликом завершити передачу Гостиного двору громаді міста.

    «Хотів би наголосити і знову звернутися до уряду. Ситуація з Гостиним двором стає критичною та виглядає сьогодні навмисним затягуванням передачі об'єкта у власність громади столиці. Таке враження, що хтось хоче, щоб будівля розвалилася!» – сказав Кличко.

    «У мене немає іншого пояснення після того, як місто пройшло всі довгі процедури, домоглося передачі об'єкта в державну власність. Залишається один крок – передача в комунальну власність. І тут раптом Мінкульт заблокував те, чого так довго ми добивалися з громадою Києва», – додав мер Києва.

    Кличко наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих державних чиновників, будівля Гостиного двору перебуває в аварійному стані, місто не може розпочати її реконструкцію.

    «Я вважаю таку позицію Міністерства культури безвідповідальною і шкідливою! Уряд повинен нарешті поставити крапку в цій епопеї!» – підкреслив Кличко.

    Нагадаємо, у січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.

    Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.
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    Теги: Віталій Кличко Київ Мінкульт Гостинний двір уряд Олександр Ткаченко
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