У КМДА не виключають можливості перекриття руху транспорту у центрі Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Таке рішення зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу та сприятиме розвитку туристичної привабливості

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін заявив, що у Києві цілком можливо реалізувати перекриття центральних вулиць, подібно до прикладу європейських столиць.

Про це він повідомив у відповіді на запит УНН.

За його словами, таке рішення зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу та сприятиме розвитку туристичної привабливості міста.

Рахматуллін зазначив, що в разі перетворення центральних вулиць на пішохідні транспортні потоки будуть рівноцінно розподілятися по існуючій транспортній мережі міста і будуть зменшувати кількість транзитного транспорту в центрі столиці.

Нагадаємо, нардеп Ткаченко презентував законопроєкт про Київ.

Раніше повідомлялося, що українська столиця зайняла 13 місце у світовому рейтингу заторів.