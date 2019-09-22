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    У КМДА не виключають можливості перекриття руху транспорту у центрі Києва

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    У КМДА не виключають можливості перекриття руху транспорту у центрі Києва

    Таке рішення зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу та сприятиме розвитку туристичної привабливості

    Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін заявив, що у Києві цілком можливо реалізувати перекриття центральних вулиць, подібно до прикладу європейських столиць.

    Про це він повідомив у відповіді на запит УНН.

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    За його словами, таке рішення зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу та сприятиме розвитку туристичної привабливості міста. 

    Рахматуллін зазначив, що в разі перетворення центральних вулиць на пішохідні транспортні потоки будуть рівноцінно розподілятися по існуючій транспортній мережі міста і будуть зменшувати кількість транзитного транспорту в центрі столиці. 

    Нагадаємо, нардеп Ткаченко презентував законопроєкт про Київ.

    Раніше повідомлялося, що українська столиця зайняла 13 місце у світовому рейтингу заторів

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