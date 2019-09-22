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    Кличко назвав своїх суперників на майбутніх виборах київського мера

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    Віталій&nbsp;Кличко зауважив, що він не бореться з людьми - Кличко назвав своїх суперників на майбутніх виборах київського мера
    Віталій Кличко зауважив, що він не бореться з людьми

    Мер Києва бореться з викликами, що стоять перед столицею

    Мер Києва Віталій Кличко назвав своїх найсерйозніших суперників на майбутніх виборах міського голови.

    Про це він заявив в ефірі програми «Особиста територія» на телеканалі Newsone.

    За словами очільника столиці, він бореться з викликами, що стоять перед Києвом. 

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    «Найбільший виклик і найсерйозніший суперник для мене, це занедбана інфраструктура, в яку не вкладали кошти десятками років. Це і досі недостатня кількість дитячих садків та шкіл. Це і труби, які рве з початком опалювального сезону. Дороги і розв’язки, що треба ремонтувати та будувати, щоб люди не стояли годинами в заторах. Ось це - виклики, ось це - суперники!» - сказав Кличко.

    Кличко наголосив, що кияни доручили йому вирішувати проблеми міста.

    «Бо це моє завдання, бо кияни доручили мені вирішити ці питання. Крок за кроком ми рухаємось: будуємо метро, добудовуємо Подільсько-Воскресенський міст, вкладаємо кошти у відновлення інфраструктури», - сказав київський мер.

    Кличко зауважив, що він не бореться з людьми.

    «Щодо ж до колишнього генерального директора телеканалу «1+1» Олександра Ткаченка чи керівника Офісу президента Андрій Богдан, то я не борюся з людьми. Я борюся з викликами. І це найважливіший і найсерйозніший суперник для мене», - наголосив Віталій Кличко.

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