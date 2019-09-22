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    Нардеп Ткаченко презентував законопроєкт про Київ

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    Презентація відбулася у&nbsp;Софії Київській - Нардеп Ткаченко презентував законопроєкт про Київ
    Презентація відбулася у Софії Київській
    Фото: Олександр Ткаченко, Facebook

    Ткаченко заявив, що закон повинен дати «право на насолоду від життя в місті і його споглядання»

    У Софії Київській народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко презентував проєкт закону «Про Київ - столицю України».

    Про це він написав у суботу ввечері  на своїй сторінці в Facebook.

    «Нова версія закону, над якою працювала велика кількість фахівців в питаннях розвитку міста, має на меті відновити самоврядування в Києві. Закон, по своїй суті, дасть право на насолоду від життя в місті і його споглядання», - зазначив депутат.

    На його думку, в Києві є достатня кількість громадських ініціатив, потрібно, «щоб вони об'єдналися і стали голосом всього міста».

    «Тому, також, ми ініціюємо створення платформи, яка стане для них своєрідним think tank, і буде допомагати в комунікації на благо міста. Я щиро вдячний команді, яка і вдень, і вночі останні кілька тижнів працювала над створенням нового майбутнього для Києва - нашої столиці , якому настала пора повернути його права», - підсумував Ткаченко.

    Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

    Як повідомлялося, депутат від «Слуги народу»  і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

    Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

    Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

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