У когорті почесних громадян Києва поповнення (список)

Троє видатних столичних спортсменів отримали почесне звання

Сьогодні, 27 травня, Київська міська рада присвоїла шести видатним киянам звання «Почесний громадянин міста Києва» за визначні заслуги і особисті вагомі внески в соціально-економічний розвиток столиці та укріплення її міжнародного авторитету. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Сьогодні у Києві мешкають трохи більше 30 почесних громадян міста, загалом же звання отримали близько 70 осіб. Це, без перебільшення, видатні кияни: медики, спортсмени, музиканти, будівельники, державні та громадські діячі. Кожен з них зробив значний внесок у розвиток різних сфер життя міста, вони збагатили нашу культурну та інтелектуальну спадщину, досягли успіхів у спорті та науці», – зазначив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Зокрема, почесне звання присвоєно:

Юрію Стеценку – Олімпійському чемпіону з веслування на байдарках, триразовому чемпіону світу, чемпіону Європи, Президенту Міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури і спорту. Валерію Борзову – віце-президентові Національного олімпійського комітету України, члену Міжнародного олімпійського комітету, народному депутату України ІІІ–IV скликань, кандидату педагогічних наук. Віталію Цимбалюку – президентові Національної академії медичних наук України, академіку Національної академії медичних наук України, члену-кореспонденту Національної академії наук України, доктору медичних наук, професору. Георгію Шведу – члену президії Київської організації ветеранів війни, колишньому малолітньому в’язню концентраційних таборів, кандидату медичних наук Георгію Шведу. Олександру Петюшенку – ветеранові спорту, засновнику громадської дитячої організації клубу боксу «Козак». Валерію Бітаєву – віцепрезидентові Національної академії мистецтв України, президенту Міжнародного фонду Національної академії мистецтв України, доктору філософських наук, професору, академіку Національної академії мистецтв України.

Звання «Почесний громадянин міста Києва» присвоюється громадянам України, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток міста Києва, у справу збагачення національної культурної та духовної спадщини міста, а також за видатні досягнення у розвитку науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, бізнесу та інших сфер діяльності, які користуються загальною повагою й авторитетом у територіальної громади міста Києва.