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    Київрада ухвалила програму з запобігання домашньому насильству: що вона передбачає

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    За чотири місяці цього року в Києві&nbsp;зафіксовано майже 7,5 тис. звернень стосовно домашнього насильства - Київрада ухвалила програму з запобігання домашньому насильству: що вона передбачає
    За чотири місяці цього року в Києві зафіксовано майже 7,5 тис. звернень стосовно домашнього насильства
    Фото з відкритих джерел

    На виконання програми орієнтовно потрібно 155 млн грн на 2022-2024 роки

    На засіданні 27 травня депутати Київської міської ради ухвалили нову міську цільову програму «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки». Рішення підтримали 81 депутат.

    За словами депутатки Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марини Порошенко, дана програма запроваджується з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи із запобігання та протидії домашньому насильству в Києві.

    «Насильство є однією з найпоширеніших форм порушення прав людини від якої страждають найбільш вразливі категорії громадян. Найчастіше, це – жінки та діти, які перебувають у стані матеріальної чи психологічної залежності. Проте останнім часом, ми все частіше фіксуємо звернення і від чоловіків, які потерпають від різного роду насильства. Зараз постраждалі від домашнього насильства можуть звертатися на гарячу телефонну лінію 15-00, де отримають кваліфіковану допомогу психолога», – наголосила Марина Порошенко.

    Як зазначила депутатка, на виконання програми орієнтовно потрібно 155 млн грн на період 2022-2024 рр. Для її реалізації залучатимуть не тільки бюджетні кошти, а й кошти міжнародних організацій, громадських організацій, соціально відповідального бізнесу.

    Нова міська цільова програма «Запобігання та протидії домашньому та гендерно-зумовленому насильству на 2022-2024 рр.» передбачає:

    • створення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, що працюватимуть спільно з поліцією та надаватимуть постраждалим комплексну соціально-психологічну допомогу;
    • створення ще одного притулку для постраждалих;
    • створення Денного центру на Лівому березі, який буде надавати консультативну, психологічну та юридичну допомогу та інші послуги;
    • створення програм психологічної реабілітації та соціальної адаптації до повноцінного соціального життя. Зокрема, навчальні курси як можливість отримання нової професії;
    • затвердження плану спільних дій усіх відповідальних структур для запобігання та протидії домашньому насильству;
    • постійне навчання та підвищення рівня професійності соціальних працівників, психологів.

    Як повідомлялося, протягом чотирьох місяців цього року в Києві зафіксовано 7459 звернень стосовно домашнього насильства.

    Місто розпочало створення нового притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Послугами діючого притулку з початку року скористалися 22 особи (12 жінок та 10 дітей).

    Теги: Київ Київрада домашнє насильство
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    Київрада ухвалила програму з запобігання домашньому насильству: що вона передбачає