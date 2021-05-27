Київрада ухвалила програму з запобігання домашньому насильству: що вона передбачає

За чотири місяці цього року в Києві зафіксовано майже 7,5 тис. звернень стосовно домашнього насильства

На виконання програми орієнтовно потрібно 155 млн грн на 2022-2024 роки

На засіданні 27 травня депутати Київської міської ради ухвалили нову міську цільову програму «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки». Рішення підтримали 81 депутат.

За словами депутатки Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марини Порошенко, дана програма запроваджується з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи із запобігання та протидії домашньому насильству в Києві.

«Насильство є однією з найпоширеніших форм порушення прав людини від якої страждають найбільш вразливі категорії громадян. Найчастіше, це – жінки та діти, які перебувають у стані матеріальної чи психологічної залежності. Проте останнім часом, ми все частіше фіксуємо звернення і від чоловіків, які потерпають від різного роду насильства. Зараз постраждалі від домашнього насильства можуть звертатися на гарячу телефонну лінію 15-00, де отримають кваліфіковану допомогу психолога», – наголосила Марина Порошенко.

Як зазначила депутатка, на виконання програми орієнтовно потрібно 155 млн грн на період 2022-2024 рр. Для її реалізації залучатимуть не тільки бюджетні кошти, а й кошти міжнародних організацій, громадських організацій, соціально відповідального бізнесу.

Нова міська цільова програма «Запобігання та протидії домашньому та гендерно-зумовленому насильству на 2022-2024 рр.» передбачає:

створення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, що працюватимуть спільно з поліцією та надаватимуть постраждалим комплексну соціально-психологічну допомогу;

створення ще одного притулку для постраждалих;

створення Денного центру на Лівому березі, який буде надавати консультативну, психологічну та юридичну допомогу та інші послуги;

створення програм психологічної реабілітації та соціальної адаптації до повноцінного соціального життя. Зокрема, навчальні курси як можливість отримання нової професії;

затвердження плану спільних дій усіх відповідальних структур для запобігання та протидії домашньому насильству;

постійне навчання та підвищення рівня професійності соціальних працівників, психологів.

Як повідомлялося, протягом чотирьох місяців цього року в Києві зафіксовано 7459 звернень стосовно домашнього насильства.

Місто розпочало створення нового притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Послугами діючого притулку з початку року скористалися 22 особи (12 жінок та 10 дітей).