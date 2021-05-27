Кличко попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні

Віталій Кличко просить столичну владу показати приклад ефективної роботи

Незважаючи на спроби дестабілізувати ситуацію в Києві, міська влада продовжує працювати і надалі розвивати та змінювати столицю. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

«Сьогодні ми повинні ухвалити важливі для міста та киян рішення, які стосуються і оновлення інфраструктури столиці, і екології, і оновлення рухомого складу громадського транспорту. Бо, навіть в умовах, коли намагаються дестабілізувати ситуацію в місті, коли заважають ключовим комунальним підприємствам і структурним підрозділам нормально працювати, нам треба і надалі розвивати та змінювати нашу столицю. І ми все для цього робимо. Ми не зупиняємо втілення проєктів, що розпочали. Продовжуємо ремонт доріг, будівництво та реконструкцію дитячих садків і шкіл, оновлення зон відпочинку в столиці», – сказав Кличко.

Мер зауважив, що 26 травня, наприклад, відкрили новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині – стандарт того, якими мають бути дитсадки в Києві.

До 1 вересня планують відкрити нову школу в Солом'янському районі, завершити реконструкцію ще в кількох навчальних закладах.

«До Дня Києва презентуємо першу чергу оновленої Пейзажної Алеї. Я там щодня буваю, перевіряю – дуже гарний буде об'єкт. На початку літа відкриємо після реконструкції ще кілька столичних парків. Продовжуємо будівництво метро на Виноградар і Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тобто, ми не зупиняємося! Хоч і пандемія, і політичні ігри вносять, на жаль, корективи в терміни втілення деяких планів, – підкреслив Кличко. – Хочу сказати одне: хаос, який намагаються посіяти в столиці, утиски місцевого самоврядування, не підуть на користь ні Києву, ні Україні загалом! Ми з вами повинні показувати приклад ефективної роботи – заради розвитку нашого міста, заради комфорту киян, які нас обрали».

Так, зокрема, на засіданні мають розглянути затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури, затвердження природоохоронних заходів у столиці, що будуть фінансуватися з міського фонду охорони навколишнього середовища. А також – затвердити кредитний та договір гарантій ЄБРР для придбання столичним метрополітеном нових вагонів метро.

11 травня розпочалися масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міської державної адміністрації.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.

За даними джерел «Главкома», на одному з найближчих засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА.

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