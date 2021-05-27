Київрада затвердила «п’ятирічку» розвитку ЖКГ столиці

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми, складає понад 39 млрд грн

Київська міська рада затвердила «Комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки». Таке рішення було ухвалено сьогодні, 27 травня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Його підтримали 86 депутатів.

Як повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко, основними напрямами програми є модернізація інженерної інфраструктури, підвищення надійності та мінімізація втрат для стримання тарифів, надання киянам доступних інструментів та ресурсів для покращення стану житла та комфорту в ньому, розвиток системи поводження з відходами, зокрема, сортування та сучасної екологічної переробки.

«Виконання заходів програми передбачає залучення не лише коштів міського бюджету, а й коштів державного бюджету, власних коштів галузевих підприємств, у тому числі їхніх інвестиційних програм, кредитних та грантових. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми, складає 39,7136 млрд грн», – зазначив Дмитро Науменко.

Зі слів директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, концептуальними орієнтирами програми є підвищення енергоефективності та екологічності галузі ЖКГ, покращення умов проживання у столичних багатоповерхівках та якості житлово-комунальних послуг.

«Сьогодні перед нами стоять глобальні виклики, які вимагають пошук ефективних, раціональних рішень для модернізації житлово-комунального господарства. Це рішення, що побудовані на основі європейського досвіду, який базується на принципах зменшення енергоспоживання та підвищення екологічності в роботі. У рамках програми ми плануємо оновлювати застарілі інженерні мережі та обладнання, щоб мінімізувати ризик аварій, зменшити втрати та стримати зростання тарифів для споживачів. Програма має на меті проведення капітальних ремонтів будинків на вигідних для мешканців умовах. Також серед основних цілей програми є розвиток європейських підходів поводження з відходами – зниження сортування, екологічна переробка та зниження обсягів захоронення. Ці завдання мають колосальний соціальний запит мешканців столиці, і завдяки їхньому виконанню ми зможемо суттєво підвищити рівень комфорту й безпеки в місті», – запевнив керівник департаменту.

Нагадаємо, 22 квітня Київська міська рада підтримала залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством «Київтеплоенерго» для реалізації інвестиційного проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання столиці.