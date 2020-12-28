У «ковідних» лікарнях Києва понад 1,2 тис. хворих у важкому стані

За минулу добу від коронавірусу померли десять киян

У Києві знову зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Так, за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1875 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 45%», – повідомив Кличко.

Протягом минулої доби у Києві виявлено 851 хворого на коронавірус. 10 людей померли.

Серед тих, хто захворіли:

477 жінок віком від 18 до 91 року,

19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років,

332 чоловіки віком від 18 до 90 рокiв,

23 хлопчики від п'яти місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, 21 медик.

Одужали за добу 188 людей. Усього коронавірус подолали 37 461 мешканець столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 305, Дніпровському –180, Оболонському районі – 107 випадків.

Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 851 людини. Це на 133 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 26 грудня було 718 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 108055 випадків захворювання на Covid-19.