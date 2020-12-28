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    У «ковідних» лікарнях Києва понад 1,2 тис. хворих у важкому стані

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    Кисневу підтримку у столичних лікарнях отримують 1344 хворих на коронавірус - У «ковідних» лікарнях Києва понад 1,2 тис. хворих у важкому стані
    Кисневу підтримку у столичних лікарнях отримують 1344 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу від коронавірусу померли десять киян

    У Києві знову зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    Так, за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    «Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1875 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 45%», – повідомив Кличко.

    Протягом минулої доби у Києві виявлено 851 хворого на коронавірус. 10 людей померли.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 477 жінок віком від 18 до 91 року,
    • 19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років,
    • 332 чоловіки віком від 18 до 90 рокiв,
    • 23 хлопчики від п'яти місяців до 17 років.

    Захворів, зокрема, 21 медик.

    Одужали за добу 188 людей. Усього коронавірус подолали 37 461 мешканець столиці.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 305, Дніпровському –180, Оболонському районі – 107 випадків.

    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка
    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 851 людини. Це на 133 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 26 грудня було 718 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 108055 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
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