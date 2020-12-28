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    У Києві за добу зафіксовано менше 900 нових випадків Covid-19

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    <span lang="UK">Найбільша кількість підтверджених нових випадків коронавірусу в Україні зареєстрована в Києві</span> - У Києві за добу зафіксовано менше 900 нових випадків Covid-19
    Найбільша кількість підтверджених нових випадків коронавірусу в Україні зареєстрована в Києві
    Фото з відкритих джерел

    Від початку епідемії в Києві вже понад 108 тис. осіб захворіли на коронавірус

    За минулу добу, 27 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 851 людини. Це на 133 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 26 грудня було 718 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 108055 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 37461 особа (за добу 188), померли 1854 особи (за добу 10).

    У Київській області зафіксовано 57614 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 283 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 389 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 31804 особи (за добу 218), померли 934 людини (за добу 1).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1030374 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 27 грудня зафіксовано 4385 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 27 грудня у Києві було підтверджено 107204 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 718 осіб.  

    У Київській області було 57331 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 389 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей. 

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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