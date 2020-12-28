Covid-19 в Україні: де виявили найбільше нових випадків зараження
Минулої доби в Україні зробили лише 15,4 тисячі тестувань на коронавірус
За минулу добу найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксували в Києві, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.
Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Найвищу добову захворюваність виявили в Києві: 851 випадок за добу.
У Запорізькій області коронавірус діагностували у 472 осіб, в Миколаївській - у 347, у Дніпропетровській - у 303, у Київській - у 283.
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Всього1030374
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Одужали665729
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Хворіють346796
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Померли17849
В цілому по Україні за минулу добу виявили 4385 нових випадків зараження, це найменший показник за останні два місяці. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.
Водночас тестувань за добу було здійснено також небагато - всього 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 030 374 особи, з них 665 729 одужали, летальних випадків - 17 849.