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    Covid-19 в Україні: де виявили найбільше нових випадків зараження

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    В Україні впродовж доби було зафіксовано 4385 заражень на коронавірус&nbsp;&nbsp; - Covid-19 в Україні: де виявили найбільше нових випадків зараження
    В Україні впродовж доби було зафіксовано 4385 заражень на коронавірус  
    Фото: Радіо Свобода

    Минулої доби в Україні зробили лише 15,4 тисячі тестувань на коронавірус

    За минулу добу найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксували в Києві, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

    Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

    Найвищу добову захворюваність виявили в Києві: 851 випадок за добу.

    У Запорізькій області коронавірус діагностували у 472 осіб, в Миколаївській - у 347, у Дніпропетровській - у 303, у Київській - у 283.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1030374
    • Одужали
      665729
    • Хворіють
      346796
    • Померли
      17849

    В цілому по Україні за минулу добу виявили 4385 нових випадків зараження, це найменший показник за останні два місяці. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.

    Водночас тестувань за добу було здійснено також небагато - всього 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

    Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 030 374 особи, з них 665 729 одужали, летальних випадків - 17 849.

    Між іншим, у світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня хвороби коронавірус
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