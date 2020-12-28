  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

    • Розсилка
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер розповів про поширення коронавірусу, карантинні обмеження та інші важливі події у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • про роботу шкіл і садків під час зимових канікул;
    • про бюджет міста та подовження пільг для бізнесу;
    • про роботу житлово-комунальної інспекції в столиці.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 851 людини. Це на 133 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 26 грудня було 718 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 108055 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies