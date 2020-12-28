Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Мер розповів про поширення коронавірусу, карантинні обмеження та інші важливі події у столиці
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- про роботу шкіл і садків під час зимових канікул;
- про бюджет міста та подовження пільг для бізнесу;
- про роботу житлово-комунальної інспекції в столиці.
Як повідомлялося, за минулу добу, 27 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 851 людини. Це на 133 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 26 грудня було 718 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 108055 випадків захворювання на Covid-19.