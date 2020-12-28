Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

Мер розповів про поширення коронавірусу, карантинні обмеження та інші важливі події у столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

про роботу шкіл і садків під час зимових канікул;

про бюджет міста та подовження пільг для бізнесу;

про роботу житлово-комунальної інспекції в столиці.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 851 людини. Це на 133 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 26 грудня було 718 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 108055 випадків захворювання на Covid-19.