Січневий карантин залишається в силі попри спад Covid-19 в Україні

Степанов заявив, що жорсткий карантин необхідний, аби максимально знизити навантаження на медичну систему

Міністерство охорони здоров'я не буде ініціювати скасування жорсткого карантину в Україні, попри зниження захворюваності на Covid-19. Жорсткий карантин запланований в країні в період з 8 по 24 січня.

Про це під час брифінгу 27 грудня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, жорсткий карантин необхідний, щоб максимально знизити навантаження на медичну систему країни до кінця січня. У цей період в Україні очікується зростання захворюваності на грип.

«Хворі на грип мають в основному такі ж ускладнення, як і хворі Covid-19. Для нас дуже важливо підійти до збільшення числа хворих на грип з максимально зниженим навантаженням на медичну систему. Тому в проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня ми не збираємося вносити зміни», - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Відзначимо, за минулу добу в Україні зафіксували мінімальний показник нових випадків Covid-19 з початку жовтня - заразилися 4 385 осіб. Водночас тестувань за добу було здійснено також небагато - всього 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

Також очільник МОЗ пояснив, чому в Україні зменшуються обсяги ПЛР-тестування на ковід. Він повідомив, що за минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок Covid-19. Позаминулого тижня ця кількість була - 70 327. Методом ПЛР зробили 203 954 тестування, а за позаминулий тиждень - 250 417, зазначив міністр.