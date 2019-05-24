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    У квартирі безробітного киянина поліція вилучила зброю та боєприпаси (фото)

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    <span lang="UK">У квартирі чоловіка працівники поліції виявили ніж, гвинтівку та набої</span> - У квартирі безробітного киянина поліція вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    У квартирі чоловіка працівники поліції виявили ніж, гвинтівку та набої
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські з’ясовують походження небезпечних предметів, які відправили на експертизу

    У рамках операції «Зброя та вибухівка» правоохоронці отримали інформацію про те, що безробітній киянин незаконно зберігає у своєму помешканні на бульварі Кольцова зброю та боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів заступник начальника Святошинського управління поліції Віталій Ясінський, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, поліцейські провели у квартирі чоловіка санкціонований обшук.

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    «У результаті поліцейські вилучили гвинтівку з ознаками переробки, 45 набоїв до неї, 250 патронів калібру 5,6 міліметрів та мисливський ніж. Зброю та боєприпаси направили на експертне дослідження», - повідомив він.

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    У квартирі безробітного киянина поліція вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    У квартирі безробітного киянина поліція вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    У квартирі безробітного киянина поліція вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    У квартирі безробітного киянина поліція вилучила зброю та боєприпаси (фото)

    На даний час поліцейські з’ясовують, з якою метою киянин зберігав зброю та її походження.

    Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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