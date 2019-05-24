У квартирі безробітного киянина поліція вилучила зброю та боєприпаси (фото)



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У квартирі чоловіка працівники поліції виявили ніж, гвинтівку та набої Фото: Нацполіція

Поліцейські з’ясовують походження небезпечних предметів, які відправили на експертизу

У рамках операції «Зброя та вибухівка» правоохоронці отримали інформацію про те, що безробітній киянин незаконно зберігає у своєму помешканні на бульварі Кольцова зброю та боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів заступник начальника Святошинського управління поліції Віталій Ясінський, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, поліцейські провели у квартирі чоловіка санкціонований обшук.

«У результаті поліцейські вилучили гвинтівку з ознаками переробки, 45 набоїв до неї, 250 патронів калібру 5,6 міліметрів та мисливський ніж. Зброю та боєприпаси направили на експертне дослідження», - повідомив він.

На даний час поліцейські з’ясовують, з якою метою киянин зберігав зброю та її походження.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.