У Маріїнському палаці для школярів проводитимуть безкоштовні екскурсії: коли, як потрапити

У Маріїнському палаці вже сьогодні пройшла перша екскурсія

У Маріїнському палаці вже сьогодні пройшла перша екскурсія

Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин та подарунків президентів України

У Маріїнському палаці проводитимуть безкоштовні екскурсії для школярів з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Маріїнський палац відкривають для широкого загалу вперше після 12 років реставрації, він відкритий для відвідування в п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.

Щочетверга там будуть проходити безкоштовні екскурсії для школярів.

Першу екскурсію 1 вересня провела сама Зеленська, вона пройшла з дітьми по залах і кімнатах палацу і розповіла про церемоніальні заходи, протокол зустрічі офіційних делегацій, етикет офіційних обідів, поділилася своїми спогадами і враженнями від зустрічей з лідерами інших держав і їх дружинами і розкрила таємницю президентської булави.

Діти побували в церемоніальній залі, залі переговорів, ознайомилися з експозицією картин, наданих палацу Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури України, та колекцією пам’ятних подарунків президентам України.

Кожну екскурсію буде адаптовано з урахуванням типу навчального закладу, віку школярів і специфіки історичного періоду, який вони зараз вивчають. Потрапити до Маріїнського палацу може кожна школа України, попередньо залишивши заявку на сайті www.m-palace.com.ua .

Маріїнський палац є визначною пам'яткою палацової архітектури стилю бароко та внесений до реєстру пам’яток національного культурного надбання. Після відновлення державної незалежності України у 1991 році палац став офіційною резиденцією глави держави.

Нагадаємо, що Маріїнський палац відкриють для екскурсій з 4 вересня.