Стало відомо, коли буде відновлено рух біля Ocean Plaza (схема об’їзду)
Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» продовжує ліквідацію пошкодження теплової мережі на вулиці Антоновича,176. Тепловики працювали всю ніч, роботи продовжаться сьогодні до 3-ї ночі.
Наразі на місці працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго» і задіяна спецтехніка. У ході проведення ремонтних робіт буде замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині. Зварювальні роботи будуть завершені сьогодні вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині.
За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.
Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.
Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52
Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.
Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.
Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.
Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.
Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.