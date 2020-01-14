Заторів стане ще більше: у Києві обмежено рух двома мостами



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На Північному та Південному мостах дорожники проводять поточні ремонтні роботи

Сьогодні, 14 січня, з 8:00 до 17:00 на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через проведення поточного ремонту. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Роботи виконуватимуться у напрямку Троєщини. Ремонт заплановано закінчити до вечірніх годин пік, щоб менше впливати на трафік.

Крім того, з 12:00 до 20:00 14, 15, 16 січня та з 20:00 17 січня до 20:00 19 січня частково обмежать рух на Південному мосту.

Користуючись сприятливими погодними умовами КП «Київавтошляхміст» проведе поточні ремонтні роботи на Південному мосту.

У корпорації зазначили, що роботи проводитимуть на кількох ділянках у напрямку станції метро «Видубичі».

Роботи у будні буде організовано з 12:00 до 20:00.

Київавтодор перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у зв'язку із провалом асфальтового покриття на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza та проведенням ремонтних робіт повністю обмежено рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів.

Як повідомлялося, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.