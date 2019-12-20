У неділю через новорічний парад буде перекрито центр Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Буде забороненко рух транспорту на ділянці вулиці Володимирської

У неділю, 22 грудня, у центрі Києві відбудеться новорічний парад Borjomi New Year Parade.

Всі охочі матимуть можливість взяти участь у цьому яскравому дійстві. Воно відбудеться у неділю, 22 грудня, із 14:00 до 16:00 у центрі столиці – від вулиці Володимирської до Софійської площі.

Театралізований парад включатиме феєрверки з метафану, 10-метрову платформу, сотні учасників у новорічному вбранні, запальну музика та конкурс на найкращий костюм. Збір учасників о 14:00 біля парку Шевченка.

У зв’язку із цим заходом 22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській.

Рух буде перекрито від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19.

Окрім того, під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду заборонять паркування:

22 грудня із 00:00 до 15:00 – на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.

– на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20. із 07:00 21 грудня до 23:30 22 грудня – на вул. Володимирській (від перетину із б-ром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївською), уздовж парної сторони б-ру Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).

Костюмовані паради є невід’ємним атрибутом святкування Нового року в багатьох країнах світу. Так, у Лондоні тисячі людей виходять на вулиці міста, щоб стати частиною найбільшої новорічної ходи у Європі. А парад у Гонконзі, присвячений Китайському Новому року, завжди супроводжується величною ходою із червоним драконом на чолі.

Нагадаємо, 19 грудня на Софійській площі в Києві засвітилася вогнями головна новорічна ялинка країни.