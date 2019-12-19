У Києві працюють 97 ялинкових ярмарків (адреси)



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Законні ялинкові ярмарки працюватимуть до 31 грудня

До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. Адреси цих ярмарків у районах столиці повідомили у КП «Київський магазин».

Зокрема, у Голосіївському районі ярмарки триватимуть:

вул. Ізюмська, 1

вул. Лятошинського, 14

вул. Академіка Заболотного, 48-А

вул. Маршала Конєва, 5

вул. Академіка Вільямса, 6-А

вул. Васильківська, 11/11

У Дарницькому районі:

вул. Архітектора Вербицького, 16

вул. Бориса Гмирі, 1

вул. Бориса Гмирі, 8

вул. Декабристів, 9

вул. Єлизавети Чавдар, 1

вул. Єлизавети Чавдар, 2

вул. Михайла Драгоманова, 1

вул. Михайла Драгоманова, 5-7

вул. Олени Пчілки, 2

вул. Олександра Мишуги, 2

вул. Олександра Мишуги, 4

вул. Михайла Гришка, 1/2

вул. Срiбнокiльська, 1/2

вул. Срiбнокiльська, 5

вул. Срiбнокiльська, 13

вул. Урлiвська, 11/44-2

вул. Ялтинська, 5-А

вул. Ялтинська, 5-Б

Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»)

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової

просп. Петра Григоренка, 26

просп. Петра Григоренка, 41

Харківське шосе, 49

Харківське шосе, 57

Харківське шосе, 144

перетин вул. Анни Ахматової та Михайла Драгоманова

вул. Здолбунівська, 2

вул. Архітектора Вербицького, 28-А

У Деснянському районі:

вул. Теодора Драйзера, 21

вул. Градинська, 6

просп. Володимира Маяковського, 15

просп. Володимира Маяковського, 44

просп. Володимира Маяковського, 97

У Дніпровському районі:

б-р Ігоря Шамо, 2/7

вул. Амвросія Бучми, 10

вул. Андрія Малишка, 4-А

вул. Івана Миколайчука, 9

вул. Миропільська, 25

вул. Митрополита Андрея Шептицького,1/2

вул. Празька, 1/35

вул. Райдужна, 4

вул. Регенераторна, 5-В

вул. Юрія Шумського, 1

просп. Соборності, 2/1

просп. Соборності, 4

перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо

перетин вулиць Сулеймена Стальського та Курнатовського

перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова

перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського

В Оболонському районі:

вул. Бережанська, 22

вул. Вишгородська, 44

вул. Героїв Дніпра, 30

вул. Героїв Дніпра, 32

вул. Героїв Дніпра, 34

вул. Івана Івашкевича, 6/8-А

вул. Йорданська, 17

вул. Маршала Малиновського, 3

вул. Маршала Малиновського, 12

вул. Маршала Малиновського,34

вул. Олександра Архипенка, 6-А

площа Оболонська, 6 (локація № 1)

площа Оболонська, 6 (локація № 2)

площа Оболонська, 6 (локація № 3)

просп. Героїв Сталінграда, 27

просп. Героїв Сталінграда, 46

просп. Мінський, 2

просп. Оболонський, 1-Б

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4

У Подільському районі:

вул. Верхній Вал, 16

вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»)

вул. Вишгородська, 21/6

вул. Маршала Гречка, 18

вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1)

вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2)

просп.Василя Порика, 2 (розподільча смуга)

просп. Георгія Гонгадзе, 20

просп. Правди, 39

просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 1)

просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 2)

просп. Правди, 66 (локація № 1)

просп. Правди, 66 (локація № 2)

просп. Свободи, 2

вул. Івана Кавалерідзе, 1

вул. Юрія Кондратюка, 2

У Солом’янському районі:

б-р Чоколівський, 19-21

вул. Солом’янська, 39

б-р Чоколівський, 22

Як повідомлялося, комунальне об’єднання «Київзеленбуд» уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва.