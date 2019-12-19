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    Новини

    У Києві працюють 97 ялинкових ярмарків (адреси)

    • Розсилка
    У Києві працюють 97 ялинкових ярмарків (адреси)

    Законні ялинкові ярмарки працюватимуть до 31 грудня

    До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. Адреси цих ярмарків у районах столиці повідомили у КП «Київський магазин».

    Зокрема, у Голосіївському районі ярмарки триватимуть:

    • вул. Ізюмська, 1
    • вул. Лятошинського, 14
    • вул. Академіка Заболотного, 48-А
    • вул. Маршала Конєва, 5
    • вул. Академіка Вільямса, 6-А
    • вул. Васильківська, 11/11

    У Дарницькому районі:

    • вул. Архітектора Вербицького, 16
    • вул. Бориса Гмирі, 1
    • вул. Бориса Гмирі, 8
    • вул. Декабристів, 9
    • вул. Єлизавети Чавдар, 1
    • вул. Єлизавети Чавдар, 2
    • вул. Михайла Драгоманова, 1
    • вул. Михайла Драгоманова, 5-7
    • вул. Олени Пчілки, 2
    • вул. Олександра Мишуги, 2
    • вул. Олександра Мишуги, 4
    • вул. Михайла Гришка, 1/2
    • вул. Срiбнокiльська, 1/2
    • вул. Срiбнокiльська, 5
    • вул. Срiбнокiльська, 13
    • вул. Урлiвська, 11/44-2
    • вул. Ялтинська, 5-А
    • вул. Ялтинська, 5-Б
    • Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»)
    • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
    • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка
    • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
    • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
    • просп. Петра Григоренка, 26
    • просп. Петра Григоренка, 41
    • Харківське шосе, 49
    • Харківське шосе, 57
    • Харківське шосе, 144
    • перетин вул. Анни Ахматової та Михайла Драгоманова
    • вул. Здолбунівська, 2
    • вул. Архітектора Вербицького, 28-А

    У Деснянському районі:

    • вул. Теодора Драйзера, 21
    • вул. Градинська, 6
    • просп. Володимира Маяковського, 15
    • просп. Володимира Маяковського, 44
    • просп. Володимира Маяковського, 97

    У Дніпровському районі:

    • б-р Ігоря Шамо, 2/7
    • вул. Амвросія Бучми, 10
    • вул. Андрія Малишка, 4-А
    • вул. Івана Миколайчука, 9
    • вул. Миропільська, 25
    • вул. Митрополита Андрея Шептицького,1/2
    • вул. Празька, 1/35
    • вул. Райдужна, 4
    • вул. Регенераторна, 5-В
    • вул. Юрія Шумського, 1
    • просп. Соборності, 2/1
    • просп. Соборності, 4
    • перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо
    • перетин вулиць Сулеймена Стальського та Курнатовського
    • перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова
    • перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського

    В Оболонському районі:

    • вул. Бережанська, 22
    • вул. Вишгородська, 44
    • вул. Героїв Дніпра, 30
    • вул. Героїв Дніпра, 32
    • вул. Героїв Дніпра, 34
    • вул. Івана Івашкевича, 6/8-А
    • вул. Йорданська, 17
    • вул. Маршала Малиновського, 3
    • вул. Маршала Малиновського, 12
    • вул. Маршала Малиновського,34
    • вул. Олександра Архипенка, 6-А
    • площа Оболонська, 6 (локація № 1)
    • площа Оболонська, 6 (локація № 2)
    • площа Оболонська, 6 (локація № 3)
    • просп. Героїв Сталінграда, 27
    • просп. Героїв Сталінграда, 46
    • просп. Мінський, 2
    • просп. Оболонський, 1-Б
    • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4

    У Подільському районі:

    • вул. Верхній Вал, 16
    • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»)
    • вул. Вишгородська, 21/6
    • вул. Маршала Гречка, 18
    • вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1)
    • вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2)
    • просп.Василя Порика, 2 (розподільча смуга)
    • просп. Георгія Гонгадзе, 20
    • просп. Правди, 39
    • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 1)
    • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 2)
    • просп. Правди, 66 (локація № 1)
    • просп. Правди, 66 (локація № 2)
    • просп. Свободи, 2
    • вул. Івана Кавалерідзе, 1
    • вул. Юрія Кондратюка, 2

    У Солом’янському районі:

    • б-р Чоколівський, 19-21
    • вул. Солом’янська, 39
    • б-р Чоколівський, 22

    Як повідомлялося, комунальне об’єднання «Київзеленбуд» уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва.

    Київ ярмарок новорічні свята кияни ялинка
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