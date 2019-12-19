У Києві засяяла вогнями головна новорічна ялинка країни (фото)



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Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії засвічення ялинки на Софійській площі Фото: пресслужба мера Києва

У Києві розпочалися новорічно-різдвяні святкування

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на головній новорічній ялинці на Софійській площі у столиці.

Мер зазначив, що вже традиційно у День святого Миколая на площі перед Софією столиця розпочинає новорічні святкування та запалює вогнями головну ялинку країни.

«Ми розпочинаємо проводжати рік 2019-й. Так, він був непростим - як для країни, так і для столиці. Але, я переконаний, у кожного з нас було і багато приємних моментів та емоцій», - сказав Кличко.

За його словами, немало позитивних змін і втілених проектів з’явилося цього року в столиці.

«Ми збудували справжню перлину сучасного Києва - пішохідний міст з Володимирської гірки до Арки Дружби народів. Оновили чимало парків і скверів. Звели сходи від Андріївської церкви до Алеї художників. Будували та ремонтували школи, садки, столичні дороги і мости. Почали будувати метро на Виноградар. Ми - всі разом - працювали, щоб реалізувати ці проекти, щоб зробити наше місто ще гарнішим! Тож, вважаю, що заслужили на подарунки від святого Миколая! Сподіваюся, до всіх він сьогодні приходив?» - звернувся до людей на площі Кличко.

Також мер закликав киян та гостей столиці передати вітання захисникам України, які сьогодні боронять державу на сході країни.

«Я хотів би привітати сьогодні наших захисників! Тих, хто зустрічатиме Новий рік і Різдво зі зброєю в руках, далеко від свого дому і рідних, оберігаючи спокій в мирних містах України. Ми особливо дякуємо нашим героям!» - наголосив Кличко.

Він побажав усім гарного настрою, здійснення мрій та успіхів у новому році.

«Я бажаю нашій країні – миру, єдності, волі і сили! А кожному з вас - здоров’я, добра і любові! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем святого Миколая, з прийдешніми Новим роком та Різдвом!» - сказав мер столиці.

Разом із Віталієм Кличком у церемонії запалення вогнів на ялинці взяв участь учень третього класу Андрій Антонов - срібний призер Європи з джіу-джитсу. Андрій на частину свого призового фонду закупив різноманітні новорічні подарунки і передав їх на благочинність.

Головним тематичним героєм свята на Софійській площі цього року обрали казкового Лускунчика як символ перемоги добра над злом.

«Чотири королівства» чекають на гостей на свята на площі: перше — «Королівство подарунків», де можна придбати традиційні новорічні сувеніри та іграшки. Друге — «Королівство смаку» – фудкорт на самій площі та вздовж Володимирського проїзду. Та ще два королівства: «Королівство лайків» – найрізноманітніші фотозони, та «Королівство розваг» – казкова зона для дітей із «Полярним експресом».

Головна ялинка країни цього року заввишки понад 20 метрів. ЇЇ прикрашають близько тисячі найрізноманітніших іграшок та 4 кілометри гірлянд. А охороняють «новорічну королеву» вірні вартові – великі фігури лускунчиків та українських козаків.